Nuova Lexus ES: lusso ed elettrificazione

Lexus rinnova la sua visione del lusso contemporaneo con la nuova ES 2026, un modello pensato per l’Europa e progettato all’insegna di tecnologia, efficienza e design. La berlina, icona della gamma sin dal debutto del brand, si evolve con linee moderne e motorizzazioni elettrificate per incontrare le esigenze di una clientela attenta a comfort e sostenibilità. Disponibile in versione full-hybrid (ES 300h) e 100% elettrica (ES 350e), la nuova Lexus ES nasce dalla strategia multi-path.

Il modello ibrido abbina un motore a benzina da 2,5 litri a un sistema elettrico ottimizzato per ridurre consumi e vibrazioni. La variante BEV offre 224 CV e un'autonomia di circa 530 km (WLTP), con ricarica rapida fino all'80% in mezz'ora. Il baricentro ribassato e la distribuzione intelligente dei pesi garantiscono stabilità e fluidità. Lo stile esterno reinterpreta la filosofia Lexus Clean Tech x Elegance, combinando proporzioni armoniose, superfici scolpite e una nuova firma luminosa a LED a doppia "L". La griglia anteriore, evoluzione della storica clessidra, si fonde con i profili per un aspetto solido ma dinamico. Il posteriore presenta un design snello, con logo illuminato e fanaleria integrata a barra continua. All'interno, la nuova Lexus ES eleva l'esperienza sensoriale: materiali di pregio, soluzioni luminose esclusive e finiture sofisticate. Il Bamboo Layering e il Synthetic Leather Embossing esaltano la qualità visiva e tattile, sincronizzandosi con la luce ambientale per creare un'atmosfera premium. Il sistema audio Mark Levinson, con 17 diffusori, assicura una resa acustica tridimensionale. Il posto guida si sviluppa attorno al principio Tazuna, con interfacce disposte per ridurre al minimo il movimento del corpo durante la guida. Tra le innovazioni, i nuovi Hidden Switches scompaiono alla vista a motore spento, illuminandosi solo quando necessario, unendo design essenziale e intuitività.