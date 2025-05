Nuova Hyundai INSTER: colori e materiali

(Adnkronos) –

Hyundai INSTER rappresenta una nuova interpretazione della mobilità urbana, capace di unire compattezza, design distintivo e dotazioni da segmento superiore. Grazie a un’abitabilità sorprendente, tecnologie evolute e una cura particolare per l’esperienza a bordo, il city-SUV elettrico del marchio coreano si propone come un veicolo capace di migliorare concretamente la qualità della vita quotidiana. Al cuore del progetto si trova un accurato studio di colori, materiali e finiture (CMF), diventati una leva fondamentale nella comunicazione sensoriale di ogni nuova vettura. Per Hyundai INSTER, il design non è solo estetica, ma un vero linguaggio emozionale: ogni texture, tonalità e combinazione cromatica trasmette serenità, positività e armonia con l’ambiente. Ispirato dalla cultura coreana contemporanea e dai principi della Korean Wave, lo sviluppo CMF di INSTER contrasta consapevolmente la frenesia della vita moderna. L’esterno di INSTER si distingue per una palette che include tonalità quali Buttercream Yellow Pearl, Unbleached Ivory e Dusk Blue Matte.

Completano la gamma colori come Sienna Orange Metallic, Atlas White, Tomboy Khaki e Abyss Black Pearl, disponibili in alcune versioni con tetto nero a contrasto. All'interno, INSTER sorprende con la combinazione Newtro Beige + Khaki Brown e un esclusivo tessuto per i sedili. Questa soluzione, insieme ai sedili anteriori a panca, contribuisce a creare un ambiente luminoso e rilassante, evocando il comfort domestico. Particolare attenzione è stata data anche alla sostenibilità: Hyundai ha scelto materiali come PET riciclato, bio-polipropilene derivato dalla canna da zucchero e vernici realizzate con pneumatici riciclati, evitando pigmenti ad alto impatto ambientale.