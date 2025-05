NIU lancia il nuovo KQi 200

(Adnkronos) –

NIU leader mondiale di mobilità elettrica su due ruote,annuncia la commercializzazione dei monopattini elettrici KQi 200, uno strumento perfetto per la micro mobilità urbana. Due le versioni previste da NIU: KQi 200 F e KQi 200 P

La serie KQi 200 si distingue per un design minimalista e funzionale, con un manubrio pieghevole e molto utile, la potenza di spinta è di 22Nm che permette di affrontare pendenze fino al 20%. La velocità massima raggiunge i 31,5 km/h (in Italia sono limitati a 20 km/h), mentre l’autonomia arriva fino a 54 km. Massima anche la sicurezza in termini di frenata, il sistema frenante avanzato combina un freno a tamburo anteriore con un freno elettronico posteriore, garantendo spazi di arresto assai ridotti. La nuova serie KQi 200 sarà disponibile a 499€ (MSRP) per la versione P e 549€ (MSRP) per la versione F

