Morbidelli T352X, F352 e T502X: la nuova generazione dell’avventura su due ruote

(Adnkronos) – C’è chi vede la moto come un mezzo di trasporto e chi, invece, la considera una chiave per aprire nuove strade, scoprire nuovi paesaggi e vivere emozioni. È a questi ultimi che Morbidelli dedica le sue nuove proposte: T352X, F352 e T502X, tre trail che parlano la lingua dell’avventura con un accento sportivo e un'unica filosofia.

T352X: il primo passo verso l’esplorazione

Compatta, accessibile, ma già ricca di carattere: la T352X è pensata per chi sogna la prima grande avventura. Il bicilindrico da 349 cc offre una risposta fluida e progressiva, perfetta per affrontare sia la città che gli sterrati leggeri. Le sospensioni a lunga escursione e i cerchi a raggi tubeless Pirelli Rally STR la rendono agile e sicura su ogni terreno, mentre le tre modalità di guida e la connettività totale attraverso Morbidelli Connect aprono la strada a un’esperienza tecnologica e moderna.

F352: la streetfighter leggera per aggredire l’asfalto di ogni giorno

La F352 monta un bicilindrico in linea da 349,2 cc, 8 valvole, DOHC, raffreddato a liquido, capace di erogare 41,5 CV a 11.000 rpm. Una grande cura è stata dedicata allo studio del comparto ciclistico per avere una guida precisa, incisiva e dall’agilità sorprendente. La F352 è dotata di controllo di trazione (TCS) e ABS Bosch a doppio canale, che offre la possibilità di disattivazione al posteriore nel riding mode Expert, dedicato alla guida più aggressiva. Il pacchetto di controlli offre infatti 3 modalità di guida selezionabili attraverso i comandi a manubrio retroilluminati.

T502X: la maturità del viaggio

Per chi invece vuole spingersi oltre, la T502X rappresenta l'equilibrio ideale tra potenza e versatilità. Il bicilindrico da 486 cc regala 47,6 CV di pura grinta, con un'autonomia che sfiora i 440 km: abbastanza per dimenticare l'ansia del rifornimento e concentrarsi solo sulla strada. Le sospensioni più generose, la doppia modalità di guida e l'impianto frenante J.Juan la rendono una compagna solida anche su percorsi impegnativi. Il design, ispirato al mondo rally, unisce ergonomia e protezione, mentre la tecnologia di bordo, dal TFT da 7" alla connessione completa con l'app Morbidelli, racconta una moto moderna, che non rinuncia alla praticità. Con questi 3 nuove moto Morbidelli offre una soluzione matura e completa per chi vive la moto come strumento di viaggio e scoperta di nuovi percorsi perchè la vera destinazione non è mai un luogo preciso ma la libertà di arrivarci con lo spirito giusto.