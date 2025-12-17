Mobilità elettrica: Maxi Mobility integra Hyundai IONIQ 5 nel parco taxi

(Adnkronos) –

Maxi Mobility, startup italiana accelerata dal Motor Valley Accelerator della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, annuncia una partnership con Hyundai Italia per l’ingresso di Hyundai IONIQ 5 nel proprio parco veicoli elettrici dedicato ai tassisti.

L’accordo consente ai professionisti del servizio taxi di accedere con la Hyundai IONIQ 5 ad una ricarica ultrarapida a 800V che può realmente contribuire all’elettrificazione del business Taxi e permette inoltre di caricare la batteria dal 10 all’80% in soli 18 minuti,

“La collaborazione con Maxi Mobility ci permette di mettere le qualità di IONIQ 5 al servizio di chi vive la strada ogni giorno”, ha dichiarato Roberto Pazzini, Head of Fleet & Remarketing di Hyundai Italia, sottolineando il ruolo strategico dei tassisti nel processo di elettrificazione della mobilità urbana.

“Con Hyundai facciamo un salto di qualità importante nel servizio che offriamo ai tassisti”, commenta Carlo Iacovini, COO di Maxi Mobility. “La IONIQ 5 è un’auto che unisce autonomia, comfort, spazio e tecnologia avanzata, ed è perfetta per un utilizzo intensivo come quello taxi.”



—

motori

[email protected] (Web Info)