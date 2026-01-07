Motori

MG, nel 2025 in Italia superata quota 50 mila grazie all’ibrido

(Adnkronos) – A cinque anni dal ritorno sul mercato italiano, MG Motor ha chiuso il 2025 con un nuovo record, superando la quota simbolica di 50 mila auto vendute sul mercato italiano (per l’esattezza 50.064). Il dato mostra come le vendite dello storico marchio inglese, oggi controllato dai cinesi di Saic Motor, siano quasi triplicate rispetto al risultato del 2022 (17.845 immatricolazioni) grazie all’apporto dei nuovi modelli elettrificati. Infatti la tecnologia Hybrid+, il full hybrid di MG che può contare su una batteria da 1,83 kW, è stata introdotta su tutti e tre i modelli di volume MG ZS, MG HS e MG3 e ha registrato un totale di 23.891 immatricolazioni (il 45% del totale), portando il brand a posizionarsi al secondo gradino del podio di questa motorizzazione. Hybrid+ ha contribuito ad una crescita organica della proposta elettrificata di MG che chiude il 2025 con una quota di Hybrid+, Plug-in Hybrid e EV che supera il 50% nel mix di gamma.  

Come segnala Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di Saic Motor Italy, “siamo saliti sul podio dell’ibrido al fianco di brand riconosciuti e che sono sul mercato da decenni, e questo è forse l’aspetto più rilevante perché afferma l’impegno continuo di Saic nello sviluppo tecnologico e nella ricerca delle soluzioni più adatte alle nostre esigenze e che possano davvero rendere la tecnologia alla portata di tutti”. Anche nel settore B2B il 2025 ha rappresentato un risultato importante per il brand e ha consentito all’azienda di allargare il portafoglio clienti sia nel noleggio che nelle flotte. 

