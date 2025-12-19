Mg, in Europa vendite 2025 superano quota 300 mila unità (+30%)

(Adnkronos) – E’ un 2025 da record quello che si prepara a chiudere MG Motor: il brand inglese, controllato dai cinesi di Saic, ha infatti raggiunto in questi giorni – per la prima volta – le 300.000 unità vendute fra Regno Unito e in Europa. Un traguardo frutto dell’aumento di quasi il 30% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando il marchio aveva registrato circa 233.000 unità. A trainare i risultati l’accoglienza ai modelli MG Hybrid+, tra cui il SUV di segmento C MG HS. In tutta Europa, peraltro, le vendite complessive delle auto ibride MG dall’inizio dell’anno hanno raggiunto le 137.000 unità, con un aumento di quasi il 300%. Nel frattempo, le vendite della gamma MG ZS hanno raggiunto le 123.000 unità, con una crescita del 32% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nel corso del 2025, MG ha poi rafforzato la propria offerta di veicoli elettrici col lancio del nuovo SUV di segmento B MGS5 EV, per contribuire in modo crescente a facilitare l’accesso dei clienti europei alle nuove tecnologie. Anche la presenza sempre più capillare di MG nei mercati di tutta Europa – si sottolinea – sta favorendo la crescita del marchio che è ora attivo in 34 paesi e conta circa 1.300 partner commerciali.

Quanto all’Italia – dove il marchio potrebbe chiudere l’anno intorno a quota 50 mila unità – sono 70 gli MG Store, con 150 punti vendita e 140 punti di assistenza distribuirti in maniera capillare sul territorio. Commentando i risultati Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President SAIC Motor Italy, parla di “una crescita costante e sostenibile nonostante le sfide” sul mercato europeo. “Il raggiungimento di questi importanti traguardi sia a livello europeo con le 300.000 unità già raggiunte, che a livello italiano con le oltre 46.000 unità dei primi 11 mesi, testimoniano che le auto MG incontrano i gusti e le esigenze dei clienti europei, offrendo la giusta combinazione di design, tecnologia, qualità e competitività. Abbiamo in gamma tutte le tecnologie più avanzate e l’impegno continuo di MG nello sviluppo ci consentirà di ampliare ulteriormente l’offerta e rafforzare ancora la nostra posizione sul mercato” conclude il manager.

—

motori

[email protected] (Web Info)