Mercedes-AMG CONCEPT GT XX: il prototipo elettrico dei record

(Adnkronos) – Il Mercedes-AMG CONCEPT GT XX ha trasformato il circuito di Nardò in un laboratorio a cielo aperto, infrangendo ogni limite immaginabile. Il prototipo ha percorso 5.479 chilometri in 24 ore, stabilendo il primato assoluto per un veicolo elettrico, e in una maratona di otto giorni ha completato la distanza di 40.075 km, pari alla circonferenza terrestre, in 7 giorni e 13 ore. Risultati che lo collocano immediatamente nella storia della mobilità sportiva. Il cuore del progetto è la piattaforma AMG.EA, prossima alla produzione di serie. La AMG Concept GT XX sfrutta tre motori a flusso assiale e una batteria a raffreddamento diretto, capace di garantire continuità di potenza anche sotto stress prolungato. Durante il test, la vettura ha mantenuto una velocità costante di 300 km/h, interrotta soltanto da soste di pochi minuti per la ricarica. Con una potenza media di 850 kW, ben oltre gli standard attuali, il prototipo ha dimostrato quanto la tecnologia AMG sia già proiettata nel futuro. La potenza complessiva supera i 1.360 CV, con prestazioni rese possibili da motori tre volte più densi di energia rispetto a quelli convenzionali. La batteria, sviluppata con know-how derivato dalla Formula 1, utilizza oltre 3.000 celle NCMA raffreddate individualmente e lavora a una tensione di oltre 800 Volt. Questo sistema consente ricariche ultrarapide: in soli cinque minuti il GT XX accumula energia per 400 km di autonomia.

Il progetto ha coinvolto piloti professionisti e ingegneri in un programma continuo, giorno e notte, per oltre una settimana. Anche con temperature superiori ai 35 °C e più di 3.000 giri di pista, il concept ha mantenuto prestazioni impeccabili, dimostrando come l’elettrico AMG non sia soltanto una promessa, ma già una realtà capace di ridefinire i parametri della resistenza e della velocità. —[email protected] (Web Info)