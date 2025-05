Master Maserati Driving Experience 2025: debutta la GT2 Stradale

(Adnkronos) –

Maserati riporta in pista il Master Maserati Driving Experience, giunto alla 26esima edizione e pronto a offrire emozioni uniche agli appassionati di guida sportiva. L'esperienza 2025 si arricchisce con la presenza della nuova GT2 Stradale, vera protagonista della stagione insieme a GranTurismo Trofeo e MC20, tutte spinte dal motore V6 Nettuno biturbo da 3 litri, capace di erogare potenze comprese tra 550 e 640 CV. Il programma Master Maserati 2025 propone format esclusivi pensati per ogni livello di esperienza, dai neofiti ai piloti più esigenti. Gli eventi "mezza giornata" offrono un primo approccio al mondo Maserati, con sessioni formative e prove dinamiche pensate per i meno esperti. I corsi "full day" intensificano l'azione, con contenuti avanzati, esercizi tecnici e sfide in pista dal forte impatto emozionale. Tutti i partecipanti hanno l'opportunità di salire a bordo di modelli ad alte prestazioni, sperimentando in prima persona l'emozione della guida sportiva secondo la filosofia Maserati. Le attività coprono gli aspetti fondamentali della guida al limite: traiettorie ottimali, trasferimenti di carico, uso corretto degli pneumatici e controllo in condizioni dinamiche. La tecnologia gioca un ruolo centrale: ogni vettura è dotata di sistemi telemetrici avanzati che permettono l'analisi in tempo reale dei dati di guida. Le piste scelte per l'edizione 2025 sono l'Autodromo di Modena, il Circuito di Varano de' Melegari e, in esclusiva per la GT2 Stradale Racetrack Experience, il tracciato di Vallelunga "Piero Taruffi", un tecnico e selettivo anello di 4.085 metri, perfetto per esaltare le prestazioni della nuova super sportiva del Tridente.