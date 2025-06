L’eleganza del design italiano protagonista al BMW Museum con “Belle Macchine”

(Adnkronos) – Dal 7 giugno il BMW Museum di Monaco apre le porte a un’affascinante esposizione intitolata “Belle Macchine. Il design automobilistico italiano in BMW”. Un omaggio alla raffinata estetica italiana che, fin dagli anni Trenta, ha lasciato un segno profondo nell’identità stilistica del marchio bavarese. La mostra mette in luce l’impatto dei maestri del design italiano, da Giorgetto Giugiaro a Giovanni Michelotti, fino a Marcello Gandini, attraverso una selezione di 23 vetture iconiche, disegni originali e prototipi rari. BMW riconosce in queste collaborazioni non solo un’ispirazione estetica, ma una chiave per comprendere l’evoluzione delle sue forme. Il percorso espositivo si sviluppa su cinque livelli dell’iconica struttura “Bowl”, partendo da esempi di eccellenza nel fashion e nel product design italiano per poi concentrarsi sull’automotive. Tra i modelli esposti, spiccano la concept car BMW Garmisch di Gandini, la BMW 1800 TI/SA, la BMW 3000 V8 “Glaserati”, la BMW Nazca M12 e l’elegante Pininfarina Gran Lusso Coupé.

Ogni sezione è costruita come un viaggio immersivo nella storia, culminando con una visione del futuro attraverso modelli come la BMW Vision Neue Klasse e la BMW M1 Hommage. L’allestimento si completa con una spettacolare proiezione a 360° dedicata all’artista italiano Giorgio de Chirico, che visse proprio a Monaco. Con “

Belle Macchine”

, BMW celebra la sinergia tra creatività italiana e ingegneria tedesca, tracciando un filo conduttore che unisce tradizione e avanguardia nel panorama del design automobilistico globale. —[email protected] (Web Info)