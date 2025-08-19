Leapmotor C10 AWD: potenza elettrica e trazione integrale

(Adnkronos) –

Leapmotor amplia la propria offerta nel segmento SUV elettrici con il nuovo C10 AWD, il primo modello a trazione integrale della casa, pronto al debutto ufficiale durante il Salone dell’Auto di Zurigo a ottobre. Progettato per chi desidera coniugare potenza, precisione di guida e versatilità, Leapmotor C10 AWD eleva gli standard della mobilità elettrica. L’architettura 800V su cui è basato permette prestazioni elevate, tempi di ricarica ridotti e un’efficienza ottimale, anche in condizioni di utilizzo impegnative. Il cuore del C10 AWD è un sistema a doppio motore con gestione intelligente dell’energia, capace di adattarsi in tempo reale al fondo stradale. Con 585 CV di potenza, accelera da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi, offrendo un mix di dinamismo e sicurezza. La trazione integrale garantisce stabilità e aderenza ottimali su asfalto bagnato, neve di montagna o sterrati impegnativi. La batteria LFP, sviluppata specificamente per questo modello, è supportata dal sistema 800V che consente ricariche ultraveloci: dal 30% all’80% in soli 22 minuti. Test severi in climi estremamente freddi hanno confermato un’elevata efficienza di ricarica anche senza preriscaldamento, mantenendo ottime prestazioni anche con livelli di carica ridotti.

Leapmotor C10 AWD non è soltanto un SUV elettrico, ma un simbolo di come design, tecnologia e prestazioni possano fondersi per garantire libertà di movimento e ricariche rapide ovunque, con la sicurezza della trazione integrale di ultima generazione. —[email protected] (Web Info)