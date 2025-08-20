Lancia Ypsilon HF elettrica: potenza e sportività in 280 CV a zero emissioni

(Adnkronos) – La nuova Lancia Ypsilon HF rappresenta l’anima più grintosa e competitiva del marchio, un modello capace di coniugare tradizione e innovazione. La vettura si distingue per un assetto ribassato, carreggiata maggiorata di 30 mm e linee muscolose, ispirate alle icone sportive che hanno segnato la storia del brand. Sotto al cofano della Lancia Ypsilon HF batte un cuore 100% elettrico: il motore da 280 CV (207 kW e 345 Nm) permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,6 secondi e una velocità massima di 180 km/h. L’autonomia raggiunge i 370 km secondo il ciclo WLTP, grazie alla batteria agli ioni di litio da 54 kWh a 400V, ricaricabile rapidamente con 100 km di percorrenza aggiuntiva in soli 10 minuti. Il carattere sportivo emerge dal paraurti anteriore dedicato con logo HF, dai cerchi in lega da 18”, dal diffusore posteriore e dai passaruota specifici. I dettagli neri, i fari circolari posteriori ispirati alla Stratos e la fiancata scolpita completano lo stile, in linea con il linguaggio Pu+Ra Design. Gli interni riprendono la stessa impronta dinamica: sedili sportivi in Econyl con lavorazione laser, volante in pelle traforata con logo HF, pedaliera in alluminio e plancia con giochi cromatici tra blu e arancio. Il sistema S.A.L.A. con nuova interfaccia grafica integra la connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, ricarica wireless per smartphone e illuminazione ambientale. La dinamica di guida è affidata a contenuti tecnici di livello assoluto: differenziale Torsen a slittamento limitato, impianto frenante Alcon con pinze a 4 pistoncini e dischi da 355 mm, sospensioni irrigidite fino al +67% all’anteriore e +153% sull’antirollio posteriore. Un pacchetto che garantisce precisione, stabilità e sicurezza anche nelle condizioni più impegnative. —[email protected] (Web Info)