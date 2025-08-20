KIA EV4: nuova elettrica con sicurezza e praticità integrate

(Adnkronos) – Il debutto di Kia EV4 segna un passaggio importante per il marchio nel segmento C elettrico. Prodotta nello stabilimento europeo di Zilina, la hatchback a zero emissioni si distingue per un approccio che unisce protezione, comodità e dinamismo alla guida, offrendo un pacchetto di soluzioni pensato per soddisfare un pubblico ampio e diversificato. La nuova KIA EV4 adotta un set completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida, con telecamere e radar capaci di monitorare in tempo reale l’ambiente circostante. Questi dispositivi operano in sinergia per prevenire potenziali situazioni di rischio e rendere la guida più fluida. Il pacchetto DriveWise aggiunge funzioni come Forward Collision Avoidance Assist, Blind-Spot Collision Avoidance Assist, Rear Cross-Traffic Collision Avoidance Assist e Safe Exit Assist. Non mancano supporti per mantenere la corsia e la distanza di sicurezza, tra cui Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Highway Driving Assist e Navigation-based Smart Cruise Control, capace di adattarsi alle curve utilizzando dati cartografici in tempo reale. Oltre ai sistemi elettronici, EV4 è stata progettata con soluzioni mirate alla protezione degli occupanti e della batteria. La parte anteriore integra una zona di assorbimento multi carico, mentre il tetto è stato rinforzato per resistere a pesi elevati. Le portiere adottano un design multi-rib che incrementa la protezione laterale. Sul fronte del comfort tecnologico, il modello offre un Head-up Display da 12 pollici per consultare velocità e navigazione senza distrazioni, oltre al sistema Hands On Detection che verifica la presa sul volante. Gli aggiornamenti software vengono gestiti over-the-air, garantendo funzioni sempre aggiornate senza dover passare dall’assistenza. —[email protected] (Web Info)