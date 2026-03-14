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Hyundai Online Map Downloads: mappe online automatiche

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(Adnkronos) –
Hyundai continua a sviluppare l’ecosistema digitale dei propri veicoli introducendo una nuova soluzione dedicata alla navigazione. Con Online Map Downloads, il costruttore coreano permette ai suoi modelli più recenti di ricevere aggiornamenti cartografici in modo automatico, mantenendo il sistema sempre allineato alle modifiche della rete stradale.  

La nuova funzione è stata sviluppata da Hyundai Connected Mobility e rappresenta un’evoluzione importante rispetto ai sistemi di aggiornamento tradizionali. In passato, infatti, gli aggiornamenti delle mappe venivano distribuiti insieme a pacchetti software molto più grandi e con una frequenza inferiore. 

Il nuovo sistema cambia completamente approccio. Le mappe vengono aggiornate con maggiore regolarità e attraverso file molto più leggeri, permettendo di ricevere informazioni più recenti senza attendere lunghi cicli di aggiornamento. 

Grazie a Online Map Downloads, i dati cartografici vengono scaricati automaticamente tramite connessione dati mentre il veicolo è in uso. Il sistema lavora in background e non richiede alcuna azione da parte del conducente. Le nuove informazioni diventano poi disponibili al successivo riavvio dell’auto, rendendo la navigazione sempre più precisa. 

 

Uno degli aspetti più interessanti della nuova tecnologia riguarda la gestione intelligente dei dati. Il sistema non scarica interi pacchetti di mappe, ma aggiorna soltanto le porzioni di territorio realmente rilevanti per l’utilizzo del veicolo. 

Questo significa che il navigatore può ricevere rapidamente aggiornamenti su nuove strade, variazioni della viabilità o modifiche dei limiti di velocità locali. Il risultato è una navigazione più affidabile e sempre aggiornata, con un impatto minimo sul consumo di dati. 

La funzione è disponibile su tutte le Hyundai dotate del sistema infotainment Connected Car Navigation Cockpit (ccNC). Tra i modelli compatibili figurano alcune delle vetture più recenti della gamma del marchio coreano. 

Rientrano infatti tra i modelli supportati Hyundai KONA, TUCSON, SANTA FE, IONIQ 5, IONIQ 5 N e IONIQ 9, oltre alle future generazioni della famiglia elettrica come IONIQ 6 e IONIQ 6 N.
 

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