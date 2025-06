Hyundai Motor Group si conferma leader nei riconoscimenti IIHS 2025

(Adnkronos) –

Hyundai Motor Group ha ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nella più recente edizione dei crash test dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), affermandosi per il secondo anno consecutivo come riferimento assoluto in materia di sicurezza veicolare. In totale, 15 modelli tra Hyundai, Kia e Genesis hanno conquistato le prestigiose certificazioni TOP SAFETY PICK (TSP) e TOP SAFETY PICK+ (TSP+) per il 2025. Nel dettaglio, sette modelli Hyundai, cinque Genesis e tre Kia hanno superato i criteri di valutazione, rafforzando il posizionamento del Gruppo come benchmark del settore. I nuovi test IIHS hanno introdotto requisiti più rigorosi, in particolare per la protezione dei passeggeri posteriori. Nella prova frontale, aggiornata per simulare la presenza di adolescenti o donne di corporatura minuta nei sedili posteriori, i veicoli devono ottenere un punteggio “buono” per accedere alla categoria TSP+. Un risultato “accettabile” è sufficiente per la designazione TSP. Tra i modelli premiati con TSP+ figurano Hyundai ELANTRA, SONATA, IONIQ 5, IONIQ 6, KONA, TUCSON e SANTA FE, oltre ai SUV Genesis GV60, GV70, GV80 ed Electrified GV70. Per Kia, hanno raggiunto lo stesso livello K4, EV9 e Telluride. Il Genesis G90 è stato invece riconosciuto con il livello TSP. Per essere idonei ai riconoscimenti 2025, i veicoli devono: • ottenere un giudizio “buono” nei test di urto frontale • ricevere almeno un rating “accettabile” nei test di prevenzione degli urti frontali con pedoni, di giorno e di notte; • essere dotati, in tutte le versioni, di gruppi ottici con valutazione “accettabile” o superiore. L’IIHS è un ente indipendente senza fini di lucro che conduce attività di ricerca, test e divulgazione per ridurre morti e infortuni da incidenti stradali. —[email protected] (Web Info)