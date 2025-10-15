Motori

Hyundai IONIQ 9: il nuovo SUV elettrico premium arriva in Italia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Hyundai IONIQ 9 debutta sul mercato italiano come nuovo punto di riferimento tra i SUV elettrici premium. Con la sua batteria da 110 kWh e un’autonomia fino a 600 km nel ciclo WLTP, IONIQ 9 interpreta al meglio la filosofia del brand orientata alla mobilità elettrica di nuova generazione. Linee scolpite, superfici fluide e un coefficiente aerodinamico di appena 0,259 caratterizzano il design “Aerosthetic” di Hyundai IONIQ 9, che coniuga eleganza e funzionalità.  Gli interni riprendono il concetto di lounge domestica, con materiali sostenibili, tonalità rilassanti e un’illuminazione diffusa che amplifica la sensazione di spazio. L’abitacolo, disponibile in configurazione a sei o sette posti, offre sedili Relaxation con funzioni di reclinazione, riscaldamento, ventilazione e massaggio.  L’esperienza digitale a bordo è affidata al sistema infotainment panoramico con due display curvi da 12,3 pollici e all’audio premium BOSE con tecnologia Active Road Noise Control.
 Il nuovo AI Assistant, primo assistente vocale Hyundai basato su intelligenza artificiale, semplifica la gestione delle funzioni di bordo, mentre i servizi Bluelink Connected Car e le funzioni Features on Demand permettono aggiornamenti e personalizzazioni da remoto.  La Digital Key 2.0 consente apertura e avvio tramite smartphone o smartwatch compatibili. La batteria NMC da 110,3 kWh sfrutta l’architettura a 800 Volt per una ricarica dal 10 all’80% in soli 24 minuti, mentre la funzione Vehicle-to-Load consente di alimentare dispositivi esterni o persino un’altra vettura elettrica. La gamma italiana si articola in tre allestimenti: Business, XClass e Calligraphy.
 La versione d’ingresso Business propone 218 CV, trazione posteriore e 620 km di autonomia. La XClass﻿ aggiunge cerchi da 20”, fari Matrix LED, sedili Relaxation e impianto BOSE, con potenze fino a 307 CV.  Al vertice, la Calligraphy offre trazione integrale, fino a 428 CV, cerchi da 21”, interni in pelle nappa e specchietti digitali OLED. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Marco Toro tra i 100 migliori CEO d’Italia...

Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e dinamica...

Mercedes-Benz Vision Iconic: sicurezza, innovazione ed energia solare

Ferrari nomina Maria Conti Chief Communication Officer

Hero MotoCorp debutta in Italia

Automotive, quale futuro: a Milano il decennale di...

Solo l’Inter in testa: i caschi nerazzurri di...

Nuova Honda CB1000F 2026: l’icona naked rinasce in...

BMW Panoramic iDrive: la nuova dimensione dell’interfaccia BMW

Dacia Spring MY26: più potenza e autonomia per...