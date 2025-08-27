Hankook Ventus: vent’anni di innovazione

(Adnkronos) – Era il 2005 quando Hankook introdusse in Europa il Ventus S1 evo, pneumatico ad alte prestazioni che segnò l’ingresso del marchio nel segmento premium. Da quel momento il percorso è stato costellato di successi: in due decenni la famiglia Ventus è diventata sinonimo di affidabilità, sportività e sicurezza, con vendite globali cresciute in media del 10% ogni anno. Oggi il nome Ventus è associato a oltre 30 case automobilistiche, tra cui Mercedes-AMG, BMW, Porsche e diversi marchi del Gruppo Volkswagen, che scelgono queste gomme come equipaggiamento originale. Dal 2023 anche BRABUS collabora con Hankook, montando UHP e UUHP sui propri modelli ad alte prestazioni. Il debutto europeo con il S1 evo fu solo l’inizio: nel tempo il modello è stato affinato con ogni nuova generazione. L’ultimo nato, il Ventus evo, integra tecnologie sviluppate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per offrire un equilibrio ottimale tra grip, bassa resistenza al rotolamento e durata chilometrica. Le ampie scanalature drenanti e l’area di contatto ottimizzata riducono il rischio di aquaplaning, garantendo stabilità anche sotto la pioggia. Parallelamente, il Ventus S1 evo Z, lanciato nel 2021, amplia la gamma nel segmento UUHP: progettato per le vetture sportive più potenti, assicura massima precisione in curva e stabilità alle alte velocità. La reputazione Ventus è rafforzata dai traguardi in pista. Gli pneumatici racing Hankook sono utilizzati nella Lamborghini Super Trofeo GT, nel FIA World Rally Championship e in numerosi altri campionati internazionali. Per la Huracán Super Trofeo Evo2 è stato creato un modello dedicato, capace di offrire grip costante e affidabilità in ogni condizione. Nel 2025 Hankook celebra i 20 anni della gamma con eventi esclusivi come la Ventus Experience in Corea e la Ventus Evo Driving Experience in Germania, confermando la centralità di innovazione e prestazioni nella filosofia del marchio. —[email protected] (Web Info)