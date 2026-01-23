Genesis debutta in Italia

(Adnkronos) –

Genesis Motor Europe annuncia il proprio debutto ufficiale nel mercato italiano, segnando una nuova fase di espansione del marchio premium di origine coreana in Europa.

Al centro dell’offerta italiana una gamma composta esclusivamente da modelli elettrici. Il SUV compatto Genesis GV60, lungo poco più di 4,5 metri, si distingue per una forte personalità stilistica e per qualità dinamiche sportive. Il Genesis Electrified GV70 si posiziona nel segmento dei D-SUV, offrendo maggiore spazio a bordo, precisione di guida e tecnologie integrate con discrezione. Mentre al vertice della gamma si colloca la berlina di rappresentanza Genesis Electrified G80, lunga oltre 5 metri.

L’ingresso nel mercato italiano rientra in una più ampia strategia di crescita europea che, dopo il lancio nel 2021 in Germania, Regno Unito e Svizzera, porterà Genesis ad essere presente anche in Francia, Spagna e Paesi Bassi. A livello globale, il marchio ha superato 1,5 milioni di unità vendute e punta a raggiungere le 350.000 consegne annue entro il 2030.

“L’arrivo di Genesis in Italia è una grande opportunità per far conoscere ai clienti del nostro Paese un nuovo concetto di esperienza premium. Dal punto di vista del prodotto, sicuramente, con una gamma modelli che rappresenta la quintessenza della qualità coreana , ma anche dal servizio, dalle attenzioni che vogliamo dedicar e al cliente in tutta la durata del possesso. Noi italiani siamo attenti al design ed allo stile e sicuramente con Genesis abbiamo molto da raccontare loro. Una gamma di prodotti che si distingue per personalità e che appaga nell’uso quotidiano. Una grande attenzione al dettaglio e innovazioni che elevano concretamentel’esperienza d’ uso”. ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente & CEO Genesis Italia.



—

motori

[email protected] (Web Info)