G.M.P. Groupannuncia l’acquisizione dell’azienda tedesca Diewe Wheels

(Adnkronos) – Il gruppo bergamasco G.M.P. Group, società specializzata nella progettazione e realizzazione di componentistica di alta qualità per il settore automotive, annunciata la conclusione dell’operazione di acquisizione da parte di Anassagora Holding, titolare dei marchi G.M.P. Italia e Antera stessa dell’azienda tedesca Diewe Wheels, storico partner commerciale di G.M.P. Group sul mercato tedesco e distributore di riferimento in Germania di parecchi marchi come: Antera, Etabeta, Momo, Mille Miglia e Diewe Wheels stesso.

"L’operazione è stata resa possibile grazie a una visione industriale condivisa da due gruppi che collaborano da oltre 15 anni e da una regia finanziaria chiara e determinata guidata da Eulero Capital. L’obiettivo è far crescere ulteriormente la presenza e la valorizzazione dei brand G.M.P. Italia, Antera e Diewe Wheels in un mercato strategico come quello tedesco, con logiche di lungo periodo, estendendo la capillarità commerciale e logistico-organizzativa in Germania", sottolinea Marco Mancin CEO di G.M.P. Group.

Con l’acquisizione al 100% da parte di Anassagora Holding, Diewe Wheels entra ufficialmente nella struttura come società sorella di G.M.P. Group e di Reedijk. Sul fronte operativo, Diewe Wheels si conferma un asset logistico di primo piano, grazie a una nuova sede altamente innovativa, a un sistema B2B perfettamente integrato e a una posizione strategica a ridosso del polo distributivo DPD. Una combinazione che consente spedizioni quotidiane rapide, affidabili ed estremamente efficienti. “Abbiamo scelto G.M.P. per garantire continuità e crescita futura" ha commentato Hans Dietmair fondatore di Diewe Group. "

La Diewe Wheels

GmbH è stata ceduta al nostro fornitore e partner di lunga data. È una decisione maturata dopo un’attenta riflessione e fondata su motivazioni strategiche e personali. Grazie alla competenza dei nostri manager G.M.P. potrà ulteriormente estendere le prospettive aziendali costruendo una struttura ancora più solida che possa sostenere una crescita nel lungo termine. Abbiamo scelto di concentrare le nostre energie e risorse sulle competenze chiave del Diewe Diamantwerkzeuge, ovvero gli utensili diamantati, affidando l’attività delle ruote a un operatore esperto e radicato nel settore”. —[email protected] (Web Info)