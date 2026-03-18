Furti d’auto, allarme SUV: oltre 2.000 veicoli recuperati nel 2025

(Adnkronos) – Nel 2025 sono stati recuperati in Italia 2.070 veicoli rubati grazie alle tecnologie LoJack, per un valore complessivo superiore a 74 milioni di euro. Oltre la metà dei ritrovamenti riguarda la categoria dei SUV.



I dati emergono dall’analisi annuale di LoJack Italia, società del gruppo CalAmp attiva nelle soluzioni telematiche per l’automotive e nel recupero dei mezzi rubati, che evidenzia anche un tasso di recupero dell’80%, circa il doppio rispetto alla media nazionale.

Toyota, Kia, BMW e Ford sono stati i brand più ricercati, localizzati e ritrovati. Si conferma la regola aurea per cui meno tempo intercorre tra il furto e la denuncia, maggiori sono le possibilità di rinvenire il mezzo rubato. Dieci ore è, infatti, in media il tempo trascorso nel 2025 tra la segnalazione del furto e l’effettivo ritrovamento da parte del team LoJack

Dal punto di vista geografico, il fenomeno si concentra in poche aree del Paese. Lazio, Campania, Puglia e Lombardia rappresentano oltre il 90% dei recuperi, con 1.872 casi su 2.070 totali. In testa il Lazio con 548 veicoli ritrovati, seguito da Campania (522), Puglia (493) e Lombardia (309).

“La tecnologia LoJack si è evoluta in una piattaforma ibrida che integra più soluzioni (VHF, GPS e GSM) per offrire prestazioni di alto livello nel monitoraggio delle flotte e nel recupero dei veicoli rubati. Con funzioni avanzate come la rilevazione dei jammer e la MESH networking, garantiamo operatività anche in caso di interferenze e forniamo alle Forze dell’Ordine informazioni cruciali nella lotta contro la criminalità organizzata. Grazie ai dati diagnostici, alle interfacce di recupero e alla nuova soluzione basata sui dati delle auto connesse e al supporto della nostra centrale 24/7, assicuriamo una protezione completa e un supporto costante agli operatori e alle istituzioni.” ha affermato Massimo Ghenzer, Presidente LoJack Italia.



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