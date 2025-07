Franzetti (Lancia Corse), ritorno a rally conferma la potenza del brand

(Adnkronos) – “Nella storia di Lancia c’è sempre stata da una parte la produzione di meravigliose Gran Turismo e dall’altra di auto da corsa. E’ un Dna che all’estero viene ancora molto riconosciuto al brand: per questo il ritorno di Lancia nei Rally è un eccezionale strumento di comunicazione e un acceleratore della crescita dell'immagine del marchio nel suo ‘Rinascimento’. Peraltro è stato deciso di ritornare nel Motorsport anche per utilizzare questa esperienza anche sul fronte della ricerca e sviluppo. Alla Ypsilon Rally4 HF abbiamo affiancato il Trofeo Lancia e tutto questo sta avendo un ritorno eccezionale”. Lo sottolinea all’Adnkronos Eugenio Franzetti direttore divisione Lancia Corse HF, in occasione del Rally di Roma Capitale, quinto round del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025. Un’edizione da record che vede anche una forte presenza del brand Stellantis con il terzo appuntamento stagionale del Trofeo Lancia, su un percorso di oltre 207 km cronometrati tra Roma e Fiuggi. Franzetti evidenzia la ‘persistenza’ dei trionfi passati di Lancia “che sono ancora profondamente scritti nella memoria di tanti, e non penso solo a coloro che quegli anni li hanno vissuti. Insomma il Motorsport è uno strumento di comunicazione che parla anche ai giovani e in questo il nostro brand ha una forza pazzesca come dimostrano i risultati di vendita della Ypsilon Rally4, con cento esemplari ordinati in cinque mesi”. Il direttore di Lancia Corse HF sottolinea come questa accoglienza – dopo l’annuncio del 24 ottobre scorso – “conferma come il mercato stava aspettando il ritorno del brand con una Rally4: ci sono clienti che non vedevano l’ora di iscriversi al nostro Trofeo per indossare una tuta Lancia, ma c’è anche chi ne ha comprata una non per correre ma per aggiungerla alla propria collezione di Stratos o S4”. “Ripartire con un Trofeo monomarca già dal primo anno dal lancio della nuova Ypsilon è impegnativo – ammette – ma volevamo creare una ‘comunità’ e proporre la nostra Rally4 in quella che è una delle categorie più diffuse del Motosport, e volevamo che fosse più veloce e più performante possibile. Direi che ci siamo riusciti, visto come la nostra Rally4 sta dominando nella categoria due ruote motrici”. Il manager ricorda il ruolo centrale di Miki Biasion, due volte campione del mondo dei rally, in questo progetto: “Miki ci ha aiutato a sviluppare la Rally4 e l’HF, le sue indicazioni sono state utili per fare una macchina più ‘facile’ da guidare”. Franzetti sottolinea poi l’attenzione a tutti i tipi di piloti, “dai gentleman driver ai giovani che il weekend noleggiano una macchina: abbiamo voluto dare a tutti sicurezza di regolamenti, ma anche l’enorme visibilità che il brand Lancia può dare a loro e ai loro sponsor, e infine un sistema premiante, sia per i piloti Junior (cioè tra i 18 e 25 anni), che Master (tra i 25 e 35) o Expert (over 35 anni)”. Nel trofeo, ricorda, “diamo premi ad ogni gara, ma anche premi finali e per i vincitori assoluti under 35 l'anno dopo paghiamo un'esperienza con il nostro team ufficiale nell'Europeo perché la speranza è quella attraverso la nostra macchina, il trofeo e magari anche una collaborazione con la federazione, di alimentare una filiera che – è l'auspicio finale – possa portare ad avere un domani un nuovo Miki Biasion”. —[email protected] (Web Info)