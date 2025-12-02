Motori

Flying Flea, il marchio di mobilità urbana elettrica firmata Royal Enfield

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Royal Enfield
FF.S6 è equipaggiata con un motore elettrico dalla coppia esuberante e sospensioni a lunga escursione, abbinati a una sella in stile enduro e alla modalità di guida fuoristrada con ABS disattivabile. 

La nuova Scrambler richiama l’eredità delle storiche Flying Flea, progettate per essere leggere e adatte a ogni terreno. Il guscio della batteria in magnesio alettato – concepito per contenere il peso e ottimizzare il raffreddamento – riprende la filosofia del marchio, combinando richiami vintage e soluzioni ingegneristiche moderne. 

Il design include un display rotondo touch ad alta risoluzione, che integra funzioni di navigazione, connettività e gestione del veicolo, mantenendo un’estetica ispirata alle moto originali. Il sistema è basato sul processore Qualcomm Snapdragon QWM2290, sviluppato per veicoli a due ruote, e offre connettività 4G, Bluetooth e Wi-Fi. È presente inoltre anche un pulsante di assistenza vocale collegato allo smartphone. 

Il lancio della FF.S6 è previsto per la fine del 2026. 

