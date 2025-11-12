Fiat Grande Panda vince il titolo di Auto Europa 2026

(Adnkronos) – La Fiat Grande Panda è stata eletta Auto Europa 2026, confermandosi come la nuova protagonista del panorama automobilistico italiano. Il premio, promosso dall’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive (UIGA), valorizza da quarant’anni i modelli che meglio rappresentano innovazione, design e qualità. Tre elementi che la nuova compatta FIAT interpreta con un linguaggio moderno, accessibile e vicino alle esigenze quotidiane delle persone.

Il riconoscimento nasce da un processo di voto congiunto che coinvolge la giuria UIGA, la Giuria Opinion Leader composta da 160 esperti del settore e il pubblico online. Un risultato che unisce la competenza dei professionisti alla voce degli appassionati, offrendo una fotografia autentica dell’eccellenza automotive italiana.

Alessio Scutari, Managing Director FIAT & Abarth Italia, ha sottolineato come questo premio rappresenti “un tributo al lavoro del team e alla forza del design italiano, ma soprattutto alla fiducia di clienti e famiglie che ritrovano in FIAT una mobilità accessibile e sostenibile”.

Più di una semplice vettura, la Grande Panda è il cuore della nuova famiglia globale FIAT. Riprende lo spirito dell’originale Panda degli anni ’80 con proporzioni compatte, linee decise e dettagli distintivi come i fari LED in stile pixel, le luci posteriori a cubo e la scritta tridimensionale “PANDA” sulle portiere.

Gli interni privilegiano comfort e funzionalità, offrendo grande abitabilità e un approccio tecnologico intuitivo.

Disponibile con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, la Grande Panda rispecchia la missione di FIAT di offrire una mobilità inclusiva e sostenibile. Con questa vittoria, il marchio celebra la nona affermazione al Premio Auto Europa, confermando una tradizione fatta di innovazione e design tutto italiano.

