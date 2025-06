(Adnkronos) –

FIAT presenta una nuova visione di libertà su quattro ruote con il concept della Grande Panda 4×4, evoluzione audace di un modello che ha segnato un’epoca. Il prototipo segna l’inizio di un nuovo percorso per il marchio torinese, rievocando l’iconico spirito della Panda originale e proiettandolo nel presente, tra innovazione tecnica e attenzione alla sostenibilità. Nel 1983 nacque un’auto capace di sorprendere per la sua semplicità e genialità: la Panda 4×4, destinata a conquistare generazioni con il suo carattere inconfondibile. Capace di destreggiarsi tra asfalto cittadino e sentieri sterrati, univa compattezza, versatilità e trazione integrale, diventando subito un riferimento tra le piccole tuttofare. Svelato durante il Media Drive della Grande Panda Hybrid, il nuovo concept reinterpreta lo spirito dell’antesignana unendo stile e soluzioni all’avanguardia. L’approccio progettuale mette in primo piano un asse posteriore elettrificato, pensato per garantire trazione intelligente e prestazioni adatte a ogni scenario di guida, dalla città alla montagna. Un passo deciso verso una mobilità più responsabile, senza sacrificare lo spirito pratico e dinamico che ha reso celebre questo modello. Il design punta su linee decise e proporzioni moderne, senza rinunciare ai richiami emotivi del passato. Il rosso bordeaux della carrozzeria, profondo e materico, incontra inserti beige che evocano l'estetica della storica 4×4. Sul tetto, due fari supplementari rafforzano l’identità off-road del veicolo e anticipano possibili personalizzazioni. —[email protected] (Web Info)