FGTR Classic 2025: nuovi colori da MOMODESIGN

(Adnkronos) – La collezione estate 2025 firmata MOMODESIGN rinnova l’iconico casco FGTR Classic con una palette cromatica decisa e sofisticata, pensata per chi vive la città con spirito dinamico e identità marcata. Il modello cult del marchio italiano si evolve mantenendo la sua linea distintiva ma aggiungendo tonalità inedite che raccontano, attraverso il colore, la personalità di chi lo indossa. Linee pulite, proporzioni rivisitate, cuciture tono su tono e materiali curati nei minimi dettagli trasformano il FGTR Classic in un vero oggetto di design urbano. Il casco non è più un semplice accessorio: diventa un elemento chiave del look metropolitano, in perfetto dialogo con outfit streetwear e silhouette contemporanee. Pensato per chi si muove in scooter o moto, rappresenta un manifesto di stile e individualità. La nuova gamma cromatica si articola in quattro versioni della serie FGTR Classic Candy e una variante della serie FGTR Classic Mono, capaci di dare voce a gusti diversi e stili personali. • FGTR Classic Candy

blu lago lucido con decal bianca: essenziale e pulito, ideale per chi ama la sobrietà con stile. • FGTR Classic Candy

fucsia lucido con decal bianca: vibrante e di carattere, per chi vuole lasciare il segno. • FGTR Classic Candy grigio ottanio opaco con decal bianca: raffinato ed equilibrato, perfetto in ogni contesto urbano • FGTR Classic Mono arancione opaco con decal nera: energico e deciso, pensato per chi affronta la città con uno spirito libero. Il FGTR Classic 2025 conferma la vocazione fashion-tech di MOMODESIGN, unendo estetica e funzione in un prodotto che protegge senza rinunciare a esprimere chi siamo. —[email protected] (Web Info)