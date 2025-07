Estensione di garanzia a 4 anni: il Gruppo Piaggio alza il livello dei servizi post-vendita

(Adnkronos) – Dal 19 maggio 2025, i clienti che acquistano uno scooter termico a marchio Aprilia, Vespa o Piaggio potranno beneficiare di una garanzia estesa a quattro anni, senza alcun costo aggiuntivo. Il nuovo programma coinvolge tutti i modelli Euro 5 da 50 cc e di cilindrata superiore (Euro 5+), offrendo un servizio post-vendita potenziato e ancora più competitivo. L’estensione della garanzia Piaggio si attiva automaticamente al termine dei primi 24 mesi, purché siano rispettati gli interventi previsti dal piano di manutenzione programmata e i limiti di chilometraggio. In caso di guasti o difetti, l’utente avrà diritto alla sostituzione gratuita dei componenti principali e alla copertura della manodopera necessaria, esclusivamente presso i centri autorizzati. Con questa mossa, Piaggio Group rafforza ulteriormente il valore percepito dei suoi marchi iconici, unendo design, tecnologia e affidabilità a un servizio clienti di livello superiore. Vespa, con il suo fascino senza tempo; Aprilia, sinonimo di spirito sportivo; e Piaggio, leader della mobilità urbana con modelli come Beverly, Liberty, Medley e l’innovativo MP3 a tre ruote: tutti offrono ora un vantaggio concreto in più. Questa iniziativa dimostra l’impegno del Gruppo nel proteggere il valore nel tempo degli scooter acquistati, rendendo più solido il rapporto con l’utente finale. Per dettagli completi su termini, condizioni e validità dell’estensione, è possibile consultare i siti ufficiali rivolgersi alla rete di assistenza autorizzata. —[email protected] (Web Info)