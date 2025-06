DS N°8: il SUV coupé elettrico lussuoso ed elegante

(Adnkronos) – Nasce nello stabilimento Stellantis di Melfi, DS N°8 rappresenta la sintesi di eleganza francese e avanguardia elettrica. Ispirata alla concept car DS AERO SPORT LOUNGE, questa nuova ammiraglia sfoggia proporzioni imponenti, un profilo coupé aerodinamico e soluzioni stilistiche d’impatto come la calandra DS LUMINASCREEN e i fari intelligenti PIXEL LED VISION 3.0.



La firma luminosa, completata dalle verticali DS LIGHT BLADE, disegna un’identità visiva forte e riconoscibile. Le linee filanti e le maniglie a scomparsa valorizzano un coefficiente aerodinamico tra i migliori della categoria (Cx 0,24). Lunga 4,82 metri e con un passo di 2,90 metri, DS N°8 offre anche interni spaziosi, realizzati con materiali sostenibili come pelle Nappa conciata con foglie d’ulivo e Alcantara riciclata. L’abitacolo è un salotto moderno, silenzioso e accogliente, con sedili riscaldati e massaggianti, dotati di sistema Neck Warmer. Lo stile della plancia, fluido e continuo, si arricchisce di dettagli come le cuciture perlate e gli inserti Clous de Paris. L’infotainment si basa sul DS IRIS SYSTEM 2.0 con head-up display esteso e uno schermo centrale da 16 pollici, mentre l’impianto audio FOCAL ELECTRA 3D con 14 altoparlanti e amplificatore da 690 W offre un’esperienza sonora immersiva. Le motorizzazioni sono tutte elettriche: 230 CV e 550 km di autonomia, Long Range da 245 CV per 750 km, e trazione integrale da 350 CV con autonomia fino a 688 km. La ricarica è rapida: bastano 27 minuti per passare dal 20% all’80%. Tra le tecnologie avanzate: DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, guida assistita DS DRIVE ASSIST 2.0, visione notturna e fari DS MATRIX LED VISION.

—[email protected] (Web Info)