Motori

Dr, nel 2025 fatturato record a 1,3 mld, ora focus su crescita in Europa

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – In un 2025 difficile e di transizione per il mercato automobilistico europeo il gruppo DR Automobiles ha registrato 34.286 immatricolazioni complessive grazie a una offerta multi-tecnologia, in cui l’alimentazione bi-fuel copre l’80% del totale ma con il progressivo ‘allargamento a forme di elettrificazione dal full hybrid allo zero emissioni passando per il plug-in. La crescita del gruppo fondato da Massimo Di Risio è testimoniata dal record del fatturato cumulato di tutte le aziende del gruppo che ha toccato quota 1,3 miliardi di euro. “Si tratta – si sottolinea da DR – di un risultato importante che testimonia il consolidamento del gruppo in 20 anni di presenza sul mercato”.  

Ma il 2025 è stato un anno importante perché ha visto il gruppo molisano concentrarsi su strategie di sviluppo e sui processi di omologazione Euro 7, ma anche intervenire sul post-vendita. Non solo è stato selezionato un management completamente nuovo e ma è stato anche sviluppato un nuovo sistema operativo per la gestione dei ricambi ed è stato realizzato un nuovo impianto automatizzato, che va ad affiancarsi a quello preesistente, inaugurato soltanto due anni fa. Attualmente DR Automobiles Groupe gestisce 6 brand (EVO – DR – Sportequipe – Tiger – ICH-X – Birba –) per un totale di 23 car line mentre il network di vendita italiano conta complessivamente 412 dealer e 421 centri di assistenza. 

Per il 2026 la scommessa di Dr è anche quella di crescere ancora sul mercato estero. A tale proposito è stata creata una divisione specifica che dopo Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, gestirà lo sbarco dei brand Dr in Belgio, Francia e Germania. 

motori

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Byd estende la garanzia della Blade Battery a...

DACIA presenta i nuovi interni delle nuove Sandero...

Tomasi auto chiude il 2025 con 19.071 vetture...

BMW ITALIA chiude il 2025 in crescita

ATFlow rafforza il top management

Saic rilancia Maxus, dopo successo MG punta a...

Santilli, ‘full hybrid resta performance Toyota, puntiamo a...

Accordo LoJack e BigRent per la sicurezza e...

ICAUR sbarca in europa

Pirelli, in 2025 record di riconoscimenti all’innovazione del...