(Adnkronos) – La Defender OCTA mostra una nuova grinta e ancora più audace con la nuova DEFENDER OCTA BLACK.

Numerosi i dettagli che la contraddistinguono, sono infatti ben 30 gli elementi esterni che hanno ricevuto finiture nere per questa trasformazione. La Defender OCTA Black è rifinita interamente in Narvik Black, il nero più autentico della line-up colori Defender. Per completare l’impattante look esterno scuro gli interni della Defender OCTA Black sono rivestiti con la esclusiva pelle Ebony Semi-Aniline con KvadratTM, che dona una finitura ancora più morbida e tattile ai sedili Performance.

La Defender OCTA è mossa dal potente V8 biturbo da 4,4 litri da 635 CV, tra i particolari si notano anche le innovative sospensioni 6D Dynamics e i sedili Body and Soul . Sempre all'interno troviamo il nuovo schermo touchscreen più grande, ora da 13,1", che offre un controllo ancora più intuitivo dell'infotainment. —[email protected] (Web Info)