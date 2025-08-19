Motori

Debutta la Lamborghini “Few Off” Fenomeno

by Adnkronos
(Adnkronos) – In occasione dell’edizione 2025 della Monterey Car Week, Automobili, Lamborghini ha presentato la nuova “
Few-Off
” Fenomeno, che ha debuttato a “The Quail, A Motorsports Gathering” venerdì scorso ed è stata la protagonista d'eccezione alla lounge Lamborghini nella versione di lancio con carrozzeria in giallo Crius.
 La nuova “
Few-Off
” Fenomeno
sarà prodotta in soli 29 unità ed è equipaggiata con il powertrain più potente nella storia Lamborghini. Si tratta di un motore V8 bi-turbo in grado di raggiungere i 10.000 giri al minuto con una potenza complessiva di ben 1.015 CV.
 

 La nuova “
Few-Off
” Fenomeno disporrà, per tutti gli appassionati, di personalizzazioni Ad Personam capaci di mettere in risalto l’ampia gamma di colori, materiali ed essenze caratteristiche della casa di Sant'agata Bolognese. —[email protected] (Web Info)

