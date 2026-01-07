Dallo stabilimento di Sunderland alla strada: come nasce la Nissan LEAF di terza generazione

(Adnkronos) – Costruire un’auto elettrica non significa soltanto assemblare componenti ad alta tecnologia. Significa orchestrare competenze industriali, processi produttivi avanzati e una visione chiara del futuro. È esattamente ciò che accade nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, dove prende forma la Nissan LEAF

di terza generazione, simbolo di un’evoluzione che va oltre il singolo modello.

Qui la produzione non è mai fine a sé stessa: ogni fase è progettata per garantire qualità costante, affidabilità nel tempo e una coerenza industriale che risponda alle esigenze del mercato europeo. La fabbrica inglese rappresenta oggi uno degli snodi più strategici per Nissan, non solo per i volumi ma per il valore tecnologico che esprime.

Il cuore del processo è un equilibrio raffinato tra automazione e intervento umano. I sistemi robotizzati assicurano precisione assoluta nelle operazioni critiche, mentre il controllo umano rimane centrale nelle verifiche qualitative e nell’ottimizzazione dei dettagli. È in questa sinergia che la Nissan LEAF trova la sua identità produttiva: un’auto elettrica pensata per durare, non solo per stupire.

Il progetto EV36Zero rappresenta un cambio di paradigma. Non si tratta semplicemente di produrre veicoli elettrici, ma di integrarli in un ecosistema industriale che unisce auto, batterie ed energia rinnovabile. A Sunderland questo approccio è già realtà: una parte significativa dell’energia utilizzata proviene da fonti pulite e l’intera catena produttiva è concepita per ridurre l’impatto ambientale.

Elemento chiave è la piattaforma CMF-EV, architettura modulare dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici. La sua flessibilità consente di adattare rapidamente i processi produttivi, migliorando l’efficienza e mantenendo standard elevati anche al variare delle specifiche di prodotto.

Per la LEAF di terza generazione, questo si traduce in maggiore precisione costruttiva e in una coerenza tecnica che facilita manutenzione, aggiornamenti e affidabilità nel lungo periodo.

