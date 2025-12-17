Classic Defender V8: quando il mito incontra la personalizzazione

(Adnkronos) – Ci sono fuoristrada che hanno scritto la storia e altri che continuano a riscriverla. Classic Defender V8 appartiene a entrambe le categorie: un’icona senza tempo che oggi evolve grazie a un livello di personalizzazione mai visto prima. Il risultato è un veicolo che conserva l’anima ruvida del Defender originale, ma la abbina a soluzioni estetiche e tecniche degne di un modello contemporaneo di altissima gamma.

La base resta quella che gli appassionati conoscono bene: telaio robusto, proporzioni inconfondibili e una meccanica che parla il linguaggio delle prestazioni pure. Sotto il cofano batte un V8 5.0 litri da 405 CV, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti, capace di trasformare ogni accelerazione in un’esperienza intensa, su strada come fuori dall’asfalto.

A fare la differenza è però l’approccio sartoriale. Ogni esemplare viene ricostruito su ordinazione, partendo da veicoli donatori selezionati e sottoposti a un processo di restauro completo. Ore di lavoro artigianale si traducono in finiture curate, materiali ricercati e dettagli che rendono ogni Defender unico.

Il programma di personalizzazione consente oggi di scegliere colori ispirati alla Defender OCTA, portando sulla Classic Defender V8 tonalità esclusive e finiture disponibili sia lucide sia satinate. La verniciatura, realizzata con procedure dedicate, garantisce profondità cromatica e qualità estetica all’altezza di un’auto da collezione.

All’interno, la scelta dei materiali segna un ulteriore salto di qualità. Accanto alla pelle tradizionale, debutta Ultrafabrics, un rivestimento tecnico leggero e resistente, proposto in diverse varianti cromatiche. Sedili sportivi, dettagli coordinati e componenti rifiniti a mano completano un abitacolo che unisce lusso moderno e spirito off-road.

Non manca l’attenzione alla dinamica di guida: sospensioni dedicate, sterzo rivisto e impianto frenante maggiorato rendono la Classic Defender V8 non solo affascinante, ma anche sorprendentemente efficace. Un’interpretazione contemporanea di un mito, pensata per chi cerca esclusività, prestazioni e autenticità.



