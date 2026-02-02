Motori

CHERY sbarca in italia, debutto a giugno con gamma ibrida

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Il gruppo automobilistico cinese Chery annuncia il debutto ufficiale del brand CHERY in Italia a partire da giugno, completando così la propria strategia di consolidamento nel mercato europeo. L’ingresso segue il percorso già avviato con Omoda & Jaecoo. 

L’ingresso di CHERY nasce dalla lettura della transizione energetica in corso in Europa e dalla crescente domanda di soluzioni ibride (HEV e PHEV) considerate pratiche per l’utilizzo quotidiano. Il marchio si posizionerà nel segmento mainstream, con una gamma estesa dai modelli compatti di segmento A fino a soluzioni di vertice a 7 posti. 

L’operazione italiana viene descritta dall’azienda non come una semplice espansione commerciale, ma come parte integrante della “Europe Strategy”. Con il principio “
In Italy, For Italy, Be Italy”
, il marchio dichiara l’intenzione di radicarsi nel territorio e sviluppare una presenza stabile nel medio-lungo periodo. 

 

