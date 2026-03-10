CalAmp nomina Maurizio Iperti Chief Executive Officer

(Adnkronos) –

CalAmp, azienda leader globale nel settore della telematica che sviluppa prodotti e soluzioni per consentire alle organizzazioni di monitorare, tracciare e proteggere i propri asset critici, ha annunciato la nomina di Maurizio Iperti come nuovo Chief Executive Officer. Iperti succede a Chris Adams.

“Sono entusiasta che Maurizio guiderà la prossima fase di innovazione e crescita di CalAmp”, ha dichiarato Cynthia Paul, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda. “Maurizio incarna pienamente la nostra visione orientata al cliente e possiede le competenze, l’esperienza e la leadership necessarie per valorizzare la cultura ingegneristica e l’eccellenza tecnologica di CalAmp, sviluppando soluzioni telematiche sempre più avanzate e a valore aggiunto”.



“Sono onorato di assumere il ruolo di CEO di CalAmp”, ha commentato Maurizio Iperti. “Lavorerò insieme al nostro team globale per offrire ai clienti soluzioni sempre più solide, servizi proattivi e partnership di lungo periodo. Intendiamo accelerare gli investimenti in hardware, software e servizi per generare un impatto concreto e misurabile per i nostri clienti”.

Grazie a un bilancio rafforzato e a un team altamente qualificato, l’azienda è oggi in una posizione favorevole per accelerare gli investimenti in innovazione di prodotto, affidabilità della piattaforma, sicurezza e servizi di assistenza clienti.

Di seguito qualche numero finanziario del 2025:

– +15% di crescita del fatturato anno su anno

– 41 milioni di dollari di flusso di cassa libero

– Rimborso completo di tutti i debiti in essere

– 64 milioni di dollari di disponibilità liquide a fine anno

—

motori

[email protected] (Web Info)