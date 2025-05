BYD propone la Dolphin Surf

(Adnkronos) – La DOLPHIN SURF è l’ottava auto completamente elettrica lanciata da BYD in Europa in meno di tre anni. Con una lunghezza di 3.990 mm, larghezza di 1.720 mm e altezza di 1.590 mm, ha dimensioni e una maneggevolezza agile, perfette per le strade cittadine. La vicepresidente esecutiva di BYD, Stella Li, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che la DOLPHIN SURF sia ora disponibile per i clienti europei. Da mesi riceviamo domande su questa vettura, e sappiamo quanto sia alta la richiesta di auto elettriche più accessibili in Europa. Siamo certi che il design divertente, la praticità, le dimensioni adatte all’ambiente urbano, le prestazioni vivaci e la tecnologia dell’abitacolo attrarranno davvero i clienti che cercano un veicolo facile da usare in città, ma senza rinunciare a nulla. Sappiamo che la DOLPHIN SURF è pronta per l’Europa, e crediamo che anche l’Europa sia pronta per la DOLPHIN SURF.”



All’anteriore i fari presentano linee pulite e nette mentre il poesteriore si caratterizza da uno spoiler sul tetto che ne prolunga la linea, migliorando l’efficienza aerodinamica. La DOLPHIN SURF si presenta sul mercato europeo con due capacità di Blade Battery, 30kWh (versione Active) e 43,2kWh (Boost e Comfort) per un’autonomia fino a 322 km nel ciclo WLTP combinato. La DOLPHIN SURF offre varie potenze per il motore anteriore. La versione base, Active, combina la batteria da 30kWh con un motore da 65kW per un’accelerazione 0-100 km/h in 11,1 secondi ed autonomia combinata di 220km, mentre la Boost, con la batteria da 43,2kWh, mantiene lo stesso motore ma ha un’autonomia maggiore (322 km e 0-100 km/h in 12,1 secondi). La versione top Comfort abbina invece la batteria più grande al motore più potente del segmento (115kW/220Nm), scendendo a 9,1 secondi nello 0-100 km/h e autonomia di ben 310km. Internamente la nuova vettura BYD dispone di sedili sportivi ma molto confortevoli e gli stessi sono disponibili anche con regolazione elettrica e riscaldamento interno. Tutte le versioni dell’auto dispongono dello schermo touchscreen rotante da 10,1 pollici e della massima tecnologia possibile come i sensori di parcheggio posteriori e telecamera di retromarcia, luci diurne a LED, capacità Vehicle-to-Load (V2L), accesso e avviamento keyless NFC, cruise control adattivo, aria condizionata e i sedili in pelle vegana. BYD DOLPHIN SURF è offerta in Italia a partire da 18.990€ —[email protected] (Web Info)