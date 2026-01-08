Byd lancia Operazione ‘Purification’, maxi bonus per rinnovo parco

(Adnkronos) – Punta a svecchiare il parco circolante – ma anche a venire incontro ai problemi di proprietari di vetture con noti problemi meccanici – la Operazione Purification lanciata da Byd. La filiale italiana – che nel 2025 ha immatricolato 25.226 unità, circa 10 volte in più rispetto alle 2.881 del 2024, raggiungendo una quota di mercato dell’1,5% – offre infatti la possibilità di ottenere fino a 10.000 euro per rottamare la propria auto con cinghia a bagno d’olio: si tratta di una delle problematiche tecniche più diffuse negli ultimi anni, che ha colpito un numero piuttosto alto di automobilisti. La ‘rottamazione’ – peraltro – è senza limiti di reddito e senza attese, e – alla luce di una gamma Byd tutta elettrificata – permette di accelerare la transizione verso un parco auto più innovativo e più verde inn un mercato come quello italiano dove circolano più di 40 milioni di auto, con un’età media di ben 13 anni, la più alta d’Europa, che è ulteriormente aumentata di due anni negli ultimi 12 mesi.

L’Operazione Purefication segue altre campagne come CASI-NO Incentivi Statali, Back Friday e il lancio della Super DM-i Technology, la più recente evoluzione dei sistemi ibridi che unisce il comfort della guida elettrica alla praticità dell’ibrido e all’accessibilità del termico.

