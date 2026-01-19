Motori

Byd estende la garanzia della Blade Battery a 8 anni o 250.000 km

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Byd, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia (New Energy Vehicles), ha annunciato l’estensione della garanzia delle Blade Battery a otto anni o 250.000 km, applicabile sia alle auto già in circolazione sia ai nuovi acquisti. La tecnologia Blade Battery è al centro di tutti i veicoli a nuova energia di Byd – sia 100% elettrici sia Super Hybrid. Queste vetture includono già una garanzia base di sei anni o 150.000 km, oltre a una garanzia anticorrosione di 12 anni senza limite di chilometraggio e alla copertura per l’unità di trazione elettrica di otto anni o 150.000 km. 

Ora Byd ha aumentato a 250.000 km il limite di chilometraggio della garanzia specifica per la Blade Battery, mantenendo la durata di copertura a otto anni e uno State of Health (SOH) minimo garantito del 70%. Pertanto, gli attuali proprietari di un veicolo Byd elettrico o con tecnologia ibrida DM-i beneficeranno automaticamente dell’estensione della copertura. 

Progettata per superare i limiti delle batterie tradizionali grazie a una struttura rivoluzionaria, la Blade Battery combina un design innovativo, materiali ad alta resistenza e sistemi avanzati di gestione energetica. Il risultato è un equilibrio unico tra sicurezza, efficienza e durabilità. La Blade Battery utilizza chimica litio ferro-fosfato (Lfp), una tecnologia che offre maggiore sicurezza, durata e sostenibilità, eliminando la dipendenza da materiali preziosi come nichel e cobalto e riducendo l’impatto ambientale. 

Dopo intensi test di carico e resistenza, la Blade Battery ha dimostrato di superare i 3.000 cicli di carica e scarica, con una vita utile equivalente a 1,2 milioni di chilometri. Ha ottenuto risultati eccezionali in valutazioni di sicurezza estreme, come il nail penetration test, durante il quale la temperatura superficiale rimane sotto i 60°C:10 volte inferiore rispetto a quella di una batteria convenzionale. Ha inoltre dimostrato una resistenza straordinaria in test di sovraccarico fino al 260% e in prove in forno a temperature superiori a 300°C, oltre a test di schiacciamento, immersione in acqua salata e caduta da altezze significative, superando ampiamente gli standard internazionali di sicurezza. 

Il design a forma di lama consente a ogni cella di funzionare come elemento strutturale trasversale, aumentando la rigidità torsionale complessiva e offrendo una protezione eccezionale contro urti e deformazioni. Ogni cella, compatta e leggera, è integrata in un modulo che riduce del 50% il volume occupato rispetto alle batterie tradizionali, permettendo ai progettisti di massimizzare lo spazio interno e ottimizzare il packaging del veicolo.Grazie a queste innovazioni, la Blade Battery stabilisce un nuovo standard in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni, offrendo autonomie di rilievo — come i 570 km nel ciclo combinato per la Byd Seal Design — o velocità di ricarica elevate, come quelle della Byd Sealion 7 Excellence Awd, che con una potenza massima di ricarica in corrente continua di 230 kW può passare dal 30% all’80% in soli 18 minuti. 

motori

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Dr, nel 2025 fatturato record a 1,3 mld,...

DACIA presenta i nuovi interni delle nuove Sandero...

Tomasi auto chiude il 2025 con 19.071 vetture...

BMW ITALIA chiude il 2025 in crescita

ATFlow rafforza il top management

Saic rilancia Maxus, dopo successo MG punta a...

Santilli, ‘full hybrid resta performance Toyota, puntiamo a...

Accordo LoJack e BigRent per la sicurezza e...

ICAUR sbarca in europa

Pirelli, in 2025 record di riconoscimenti all’innovazione del...