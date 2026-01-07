Bosch al CES 2026: tecnologia concreta tra auto, industria e vita quotidiana

(Adnkronos) – Al CES 2026 di Las Vegas, Bosch sceglie un approccio pragmatico per raccontare il proprio futuro tecnologico. Niente visioni astratte o promesse irrealistiche: il messaggio è centrato sull’integrazione reale tra software, hardware e intelligenza artificiale, elementi che stanno già trasformando mobilità, processi produttivi e applicazioni quotidiane.

Il Gruppo Bosch parte da un assunto chiaro: il valore della tecnologia emerge solo quando il digitale dialoga con il mondo fisico. È in questa convergenza che nascono veicoli aggiornabili nel tempo, sistemi industriali adattivi e soluzioni capaci di evolvere insieme alle esigenze degli utenti. Un modello che supera la logica del prodotto statico e introduce una relazione continua tra costruttore, tecnologia e utilizzatore finale.

Nel settore automotive, Bosch mette in evidenza il ruolo centrale dell’AI nello sviluppo di veicoli sempre più definiti dal software. Dall’abitacolo intelligente, capace di interpretare contesto e linguaggio naturale, fino ai sistemi by-wire, che sostituiscono componenti meccaniche tradizionali con architetture elettroniche più flessibili.

Il risultato è una piattaforma tecnologica che migliora sicurezza, comfort e possibilità di personalizzazione.

Un altro fronte chiave è la gestione avanzata della dinamica di guida. Attraverso il controllo coordinato di freni, sterzo e propulsione, il software consente di ridurre rollio e beccheggio, migliorando la stabilità e il benessere a bordo. Soluzioni pensate anche in funzione della guida autonoma, dove precisione e affidabilità diventano requisiti fondamentali.

La stessa logica si estende all’industria. Bosch applica l’intelligenza artificiale ai processi produttivi per analizzare dati, prevedere criticità e ottimizzare manutenzione e flussi operativi. L’obiettivo non è solo aumentare l’efficienza, ma rendere le fabbriche più resilienti e sostenibili, riducendo al contempo la complessità per chi le gestisce.

