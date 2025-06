BMW XM Label: il vertice assoluto tra lusso, potenza e personalizzazione

(Adnkronos) – La BMW XM evolve e punta dritta all’eccellenza: la gamma si restringe a due modelli, ma guadagna ancora più esclusività. Il ruolo da protagonista è ora riservato alla nuova BMW XM Label, unica variante equipaggiata con motore V8 elettrificato e simbolo di un approccio radicale alla sportività di alta gamma. Questo SUV plug-in hybrid rappresenta la massima espressione delle prestazioni secondo BMW M: il suo sistema M HYBRID

unisce un V8 biturbo da 585 CV a un’unità elettrica integrata da 197 CV, per una potenza complessiva di 748 CV e 1.000 Nm di coppia. Numeri che si traducono in un'accelerazione 0-100 km/h in appena 3,8 secondi e una velocità massima di 250 km/h, estendibile a 290 km/h con l’M Driver’s Package. Prestazioni da supercar, con l’efficienza di un sistema ricaricabile in corrente alternata fino a 11 kW. La XM 50e resta disponibile con motore sei cilindri elettrificato, ma non subisce aggiornamenti. A sottolineare il carattere unico della XM Label, BMW ha collaborato con il DJ e produttore britannico Carl Cox, che ha trasformato i suoni dell’auto, dal ruggito del V8 alla chiusura del cofano, in una composizione sonora originale. Una fusione tra tecnologia, emozione e arte, in pieno stile BMW M. Tra le novità estetiche spicca la vernice metallizzata BMW Individual Frozen Tanzanite Blue, che esalta le linee scolpite e muscolari del modello. La griglia M anteriore può ora essere ordinata in nero lucido, mentre l’animazione luminosa di benvenuto rende l’auto ancora più scenografica al calare della luce. L’abitacolo riflette il medesimo livello di personalizzazione. —[email protected] (Web Info)