Audi RS 3 competition limited, la compatta ad alte prestazioni

(Adnkronos) –

Audi celebra i 50 anni del leggendario motore a cinque cilindri con una versione speciale della sua compatta ad alte prestazioni: Audi RS 3 competition limited, realizzata in 750 esemplari numerati a livello globale, dei quali 81 destinati al mercato italiano.

Il cuore della vettura è l’iconico 2.5 TFSI a cinque cilindri, capace di erogare 400 CV e 500 Nm di coppia. Numeri che consentono alla sportiva compatta dei quattro anelli di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 290 km/h.

Anche il design sottolinea il carattere esclusivo del modello. Tra gli elementi distintivi spiccano il pacchetto estetico in carbonio, i cerchi in lega da 19 pollici in oro neodimio opaco e i proiettori Audi Matrix LED bruniti. La vettura è disponibile nelle tinte grigio Daytona, bianco ghiaccio opaco e nell’esclusivo verde malachite.



L’abitacolo propone invece degli spettacolari sedili anteriori a guscio in carbonio, rivestimenti in microfibra Dinamica e dettagli cromatici in oro neodimio e bianco zenzero.

Audi RS 3 competition limited sarà proposta in Italia con prezzi a partire da 107.600 euro.

—

motori

[email protected] (Web Info)