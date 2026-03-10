Motori

Audi RS 3 competition limited, la compatta ad alte prestazioni

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Audi celebra i 50 anni del leggendario motore a cinque cilindri con una versione speciale della sua compatta ad alte prestazioni: Audi RS 3 competition limited, realizzata in 750 esemplari numerati a livello globale, dei quali 81 destinati al mercato italiano. 

Il cuore della vettura è l’iconico 2.5 TFSI a cinque cilindri, capace di erogare 400 CV e 500 Nm di coppia. Numeri che consentono alla sportiva compatta dei quattro anelli di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 290 km/h. 

 

Anche il design sottolinea il carattere esclusivo del modello. Tra gli elementi distintivi spiccano il pacchetto estetico in carbonio, i cerchi in lega da 19 pollici in oro neodimio opaco e i proiettori Audi Matrix LED bruniti. La vettura è disponibile nelle tinte grigio Daytona, bianco ghiaccio opaco e nell’esclusivo verde malachite.
 

L’abitacolo propone invece degli spettacolari sedili anteriori a guscio in carbonio, rivestimenti in microfibra Dinamica e dettagli cromatici in oro neodimio e bianco zenzero. 

Audi RS 3 competition limited sarà proposta in Italia con prezzi a partire da 107.600 euro. 

motori

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

MG rinnova la partnership con la Coppa Davis:

Zero Motorcycles presenta il nuovo scooter elettrico LS1

CalAmp nomina Maurizio Iperti Chief Executive Officer

Torna la Coppa Milano-Sanremo 2026

Cirelli Motor Company amplia la gamma

Auto elettriche, il recupero dopo un incidente può...

DACIA presenta DUSTER fullhybrid 155

Audi debutta in Formula 1 al Gran Premio...

Geely corre anche a febbraio, da inizio 2026...

Volvo Es90, con gli 800 volt l’elettrica diventa...