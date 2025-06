Aspettando la HF, Lancia protagonista al Rally Due Valli

(Adnkronos) – Lancia protagonista del 43° Rally Due Valli che ha acceso Verona con la seconda tappa del Trofeo monomarca, in occasione della quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR). Due giornate intense che hanno visto la nuova Ypsilon Rally4 HF affrontare uno dei percorsi più tecnici del panorama nazionale, con otto prove speciali e oltre 105 chilometri cronometrati su asfalto. Ben 24 equipaggi al volante della Ypsilon Rally4 HF – di cui 19 Under35 – hanno animato le strade del veronese, in una sfida accesa non solo contro il cronometro ma anche in ottica futura: il Trofeo Lancia infatti rappresenta il trampolino di lancio verso la squadra ufficiale ERC 2026. La vittoria del secondo appuntamento del Trofeo Lancia è andata al ventitreenne Davide Pesavento, navigato da Lorenzo Mattucci. Con il primato nel Trofeo Lancia, Pesavento è risultato vincitore anche nel Campionato Italiano Assoluto Rally 2 Route Motrici e Under25, oltre ad imporsi tra gli Junior del Trofeo Lancia e conquistando il riconoscimento di Miglior Performer. La Categoria Junior ha visto quindi la vittoria di Pesavento su Ardizzone e Doretto. Tra i piloti Master, secondo successo per Pisani, che si è imposto sulla coppia austriaca formata da Michael Lengauer e Rausch Jürgen, vincitori al fotofinish della battaglia per la medaglia d’argento con Andrea Mazzocchi e Nicolò Gonella, terzi al traguardo. La classifica di campionato del Trofeo Lancia vede sempre Pisani leader, ma ora con soli 8,5 punti su Pesavento, mentre Giorgio Cogni è terzo. Tra gli Junior, Pesavento comanda su Gabriel di Pietro, sfortunato al 2Valli, e Ardizzone, che scala invece la classifica grazie al risultato odierno. La categoria Master vede Pisani sempre più leader della classifica, con 19,5 punti di margine su Giorgio Cogni e 29,5 punti di Igor Iani. Vigliaturo domina tra gli Expert, portando il suo vantaggio su Fiore a 19,5, mentre il terzo posto è ora ad appannaggio di Mauro Porzia. Lancia festeggia così i risultati della vettura che si mostrata capace di imporsi nella classifica assoluta Rally4 e del Campionato Italiano Assoluto Rally 2 Ruote Motrici con un dominio netto, che ha permesso alla Casa torinese di conquistare le prime due posizioni sul podio e imporsi con ben 8 auto tra le prime 10.Equipaggiata con un motore turbo da 212 CV, cambio SADEV a 5 marce e sospensioni Ohlins regolabili, la Ypsilon Rally4 HF si è confermata la “palestra” perfetta per i giovani, come dimostrano i numerosi piloti Under35 iscritti al Trofeo Lancia ma, al tempo stesso, permette ai driver più esperti di trarre il massimo delle prestazioni per puntare alla vittoria assoluta tra le Rally4. La tappa veronese ha visto inoltre una forte affluenza al Villaggio Lancia Corse HF , che ha unito passato, presente e futuro del marchio, dalla Nuova Ypsilon, in versione ibrida o 100% elettrica, a due autentiche icone dei rally mondiali degli anni 80 e 90 – la Delta Integrale e la 037 – accanto alla nuovissima Ypsilon HF da 280 CV. Si tratta della versione stradale 100% elettrica ad alte prestazioni da 280 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi e dotata di massima agilità grazie al differenziale autobloccante. Il suo debutto è previsto a fine giugno a Balocco, quando sarà protagonista dei primi test con la stampa. La prossima tappa del Trofeo Lancia è fissata, dal 4 al 6 luglio, in occasione del Rally Roma Capitale, che porterà i trofeisti a misurarsi nel contesto internazionale del FIA ERC. Dopo la pausa estiva, il monomarca proseguirà con il Rally del Lazio (13-14 settembre), preludio al gran finale in programma Rallye Sanremo (17-18 ottobre) in una gara ricca di fascino e storia. —[email protected] (Web Info)