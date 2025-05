Alpine A390 fastback elettrica: l’essenza della sportività secondo Alpine

(Adnkronos) –

Alpine presenta la A390, una sportiva fastback a cinque posti che racchiude l’evoluzione del DNA del marchio, unendo la passione per la guida a una piattaforma 100% elettrica. Questo nuovo modello, secondo tassello del Dream Garage tra la compatta A290 e la futura A110 a zero emissioni, si distingue per design audace, potenza raffinata e tecnologia di bordo avanzata. Dotata di tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori, la A390 inaugura per la Casa la trazione integrale elettrica AWD. Questa architettura consente il funzionamento dell’Alpine Active Torque Vectoring, un sistema esclusivo che ripartisce attivamente la coppia tra le ruote per massimizzare agilità e sicurezza, simulando la maneggevolezza delle leggendarie coupé Alpine anche in formato fastback. Lo stile della A390 esprime potenza dinamica ed eleganza, con proporzioni da coupé, dettagli aerodinamici ispirati alle gare endurance e una firma luminosa “Cosmic Dust” che richiama l’universo Alpine. L’abitacolo, rifinito in materiali pregiati come Nappa e Alcantara, offre sedili sportivi, volante multifunzione in stile F1 e un ambiente immersivo con doppio display da 12", compatibile con Android Automotive, Google Maps e Alpine Telemetrics.

Sotto il cofano virtuale, le versioni GT e GTS sviluppano rispettivamente 400 e 470 CV, con scatti da 0 a 100 km/h in 4,8 e 3,9 secondi. La batteria da 89 kWh, sviluppata da Verkor in Francia, consente un’autonomia fino a 555 km, mentre la ricarica rapida arriva a 190 kW. L’esperienza sonora è firmata Devialet, con sistema XtremeSound per un audio coinvolgente anche a bordo. La A390 è prodotta nello storico impianto di Dieppe, completamente rinnovato per l’elettrificazione. —[email protected] (Web Info)