Alfa Romeo 115 anni: passione e innovazione italiana in scena ad Arese

(Adnkronos) – Un traguardo storico che fonde memoria e visione. Alfa Romeo celebra i suoi 115 anni con un evento emozionante al Museo Storico di Arese, cornice di un grande raduno internazionale e di un video celebrativo che racconta la vitalità contemporanea del marchio. Il filmato, diffuso in occasione dell’anniversario, ripercorre i momenti salienti di un anno cruciale per il Biscione. Tra questi, spicca il volume “Alfa Romeo 33 Stradale”, opera editoriale dedicata all’omonima fuoriserie, simbolo della rinascita creativa e ingegneristica della Casa. Il libro è frutto del lavoro del team interno Alfa Romeo e offre un’immersione nelle fasi progettuali attraverso immagini inedite e testimonianze esclusive. Dalla strada al mare, Alfa Romeo ha esteso il proprio spirito competitivo alla 38esima America’s Cup, stringendo una prestigiosa alleanza con Luna Rossa. La partnership, fondata su valori condivisi come precisione tecnica, passione per la sfida e orgoglio nazionale, ha visto il team regatante partecipare anche alla 1000 Miglia 2025 con una 1900 Super Sprint del 1956 proveniente dalla collezione Heritage Stellantis.

Anche lo sport individuale entra in questa narrazione: Jasmine Paolini, nuova Brand Ambassador del Marchio, è protagonista di una stagione memorabile, culminata con la doppietta agli Internazionali d'Italia. La sua immagine autentica e determinata rappresenta perfettamente lo spirito Alfa Romeo. Il video celebra anche i risultati commerciali ottenuti nel 2025, con Junior che ha superato i 42.000 ordini, confermando il successo della strategia del marchio nel segmento delle compatte sportive elettrificate. Domenica 22 giugno, il Museo di Arese si è trasformato in un luogo di culto per gli appassionati del brand. Oltre 1.300 visitatori e più di 350 vetture hanno animato una giornata di incontri, emozioni e celebrazioni, tra Club ufficiali provenienti da tutto il mondo.