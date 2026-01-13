Work shortage e demografia, confronto su nuove sfide a Palazzo Wedekind

(Adnkronos) – Oggi si è tenuto a a Roma a Palazzo Wedekind il convegno ‘Work shortage e sfida demografica: verso un nuovo paradigma del lavoro’, organizzato dall’Associazione Allievi Sna e Federmanager. L’evento ha messo in luce l’impatto dell’inverno demografico sulla capacità produttiva del Paese e sulla sostenibilità del sistema di welfare. Dopo i saluti di Gabriele Fava, presidente Inps, il convegno è stato introdotto da Alessandro Romano, presidente dell’Associazione Allievi Sna, e moderato dal giornalista Salvatore Santangelo. Tra gli illustri relatori, sono intervenuti esperti come Andrea Brandolini di Banca d’Italia, Renato Loiero (consigliere del Presidente del Consiglio), Valter Quercioli (presidente Federmanager) e Valeria Vittimberga (direttore generale Inps).

Vittimberga ha delineato “soluzioni per affrontare il declino demografico del mercato del lavoro italiano. A breve e medio termine, è fondamentale inserire nuovi lavoratori e investire in giovani, donne e disoccupati per sostenere la crescita dell’occupazione e il sistema pensionistico. A lungo termine, è necessario puntare su produttività, qualità organizzativa e innovazione per rendere l’Italia competitiva. Romano ha sottolineato l’importanza di affrontare i cambiamenti strutturali in atto, evidenziando la sostenibilità a lungo termine dei sistemi complessi, come il mercato del lavoro e il sistema pensionistico”.

Quercioli ha definito il convegno “un passaggio cruciale per il ripensamento del lavoro in un contesto demografico sfidante, evidenziando la necessità di una nuova fiscalità che migliori la sostenibilità del welfare con una manodopera ridotta”. Francesco Verbaro, presidente FormaTemp ha ribadito “l’importanza delle nuove generazioni, sottolineando la necessità di valorizzare capitale umano e lavoratori marginalizzati attraverso formazione continua”. Gianfranco Santoro, direttore Dc studi Inps, ha richiamato “l’attenzione sul potenziale delle persone al margine del mercato del lavoro, promuovendo politiche che favoriscano la partecipazione femminile e giovanile”.

