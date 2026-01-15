Lavoro

Ue-Mercosur, Assopannelli: “Su nuova proposta Commissione Ue chiediamo certezze e iter veloce”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il dibattito sulla normativa Cbam (Carbon border adjustment mechanism) continua a essere acceso, con la Commissione Ue che annuncia la soppressione dei dazi sui fertilizzanti, categoria che include anche l’urea utilizzata per la produzione di colle impiegate nella fabbricazione dei pannelli a base legno. Questo si aggiunge al possibile inserimento della clausola che permette di sospendere l’applicazione del Cbam per l’urea e i fertilizzanti in caso di onerosità ridondanti.  

“Una proposta, quest’ultima, che va nella giusta direzione, anche se preoccupano le tempistiche e le modalità di applicazione: abbiamo bisogno di certezze” spiega Paolo Fantoni, presidente Assopannelli di FederlegnoArredo. 

“Di fatto – afferma – la quota di importazioni provenienti da Paesi effettivamente soggetti recentemente a dazi è marginale rispetto al totale delle forniture verso l’Ue: l’impatto della loro eliminazione sarebbe sostanzialmente residuale e non compenserebbe i costi aggiuntivi derivanti dall’entrata in vigore del meccanismo Cbam. Come Assopannelli di FederlegnoArredo, auspichiamo l’apertura di un confronto con le istituzioni, valutando la possibilità di eliminare urea e fertilizzanti dalla lista dei materiali soggetti a Cbam, oltre a eventualmente scaglionare nel tempo la piena operatività del meccanismo”.  

 

lavoro

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Strategenius agency: “Per le imprese l’Ai è opportunità...

Engineering ottiene certificazione Top employer Italia per 2°...

A Nhrg riconoscimento ‘Campioni della crescita 2026’

Iliad, al via nuova classe iliadship: a Milano...

Milano-Cortina, Gruppo Tempocasa: “Prezzi immobili in ascesa nei...

Italia-Cina, Brugnatelli: “Dialogo richiede impegno costante competenza e...

Costruzioni, Sostenibilità ambientale: istituito comitato promotore del Protocollo...

Violenza su donne, UniMarconi e Doppia Difesa sottoscrivono...

Poste è ‘Top Employer’ per il settimo anno...

Fiere, a Bologna al via 22ma edizione ‘Marca’