Twiga Baia Beniamin, con LMDV Hospitality Group il beach club si rinnova

(Adnkronos) – Con la stagione estiva, Twiga Baia Beniamin si presenta con un'identità rinnovata: un format firmato LMDV Hospitality Group che unisce cucina mediterranea, influenze sudamericane e intrattenimento progressivo. La spiaggia è attiva ogni giorno dalle 10:30, con servizio pranzo attivo nel weekend (venerdì–domenica, 12:30–18:00) e, da luglio, tutti i giorni. Sempre da luglio, il locale apre anche a cena ogni venerdì e sabato, dalle 20:00 a mezzanotte. Il cuore della proposta gastronomica è la griglia a vista, su cui si preparano piatti di carne e pesce dal gusto diretto, con un mix tra tecnica mediterranea e sapori latini. Dalle 14:30, il DJ cambia il ritmo della giornata: la spiaggia si accende, il locale si trasforma e prende vita un format da beach party spontaneo, pensato per chi cerca un'esperienza rilassata ma piena di energia. "Con Twiga Baia Beniamin abbiamo rinnovato una tradizione, dando al locale un'identità più attuale, in linea con la nostra idea di ospitalità: cucina, musica e atmosfera in un flusso continuo", afferma Carlo Ziller, ceo di LMDV Hospitality Group.