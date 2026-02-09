Lavoro

Sostenibilità, l’Istituto nazionale tributaristi aderisce a ‘M’illumino di Meno 2026’

(Adnkronos) – Come gli anni passati l’Istituto nazionale tributaristi (Int) aderisce all’iniziativa ‘M’illumino di Meno 2026’, giunta alla XXII edizione. Gli studi dei tributaristi Int spegneranno le luci e ogni supporto elettronico, non essenziale, alle ore 18,00 di lunedì 16 febbraio per partecipare attivamente e supportare gli scopi della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e della campagna radiofonica della trasmissione Caterpillar su Rai Radio2.  

Una piccola iniziativa, quella dei tributaristi, “ma significativa, per riflettere sul problema energetico, soprattutto in questo contesto di guerre e di riduzione di investimenti sulla transizione ecologica. Grazie pertanto a chi ci ricorda problematiche spesso al di fuori della nostra quotidianità, ma che invece sono parte vitale proprio della nostra quotidianità. Avere consapevolezza del problema energetico è estremamente importante, dare un segnale di attenzione è necessario. I tributaristi Int ci sono”, spiega la nota. 

Il presidente dell’Int, Riccardo Alemanno ha dichiarato: “Aderisco all’iniziativa promossa dall’Istituto nazionale tributaristi (Int) a sostegno della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e della campagna radiofonica della trasmissione Caterpillar su Rai Radio2, come presidente nazionale l’ho chiesto alle mie colleghe e ai miei colleghi e io ho già aderito, consapevolmente, per non dimenticare l’importanza vitale del problema energetico”.  

