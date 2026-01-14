Prezzi, Federdistribuzione: “Antitrust? Sorprende coincidenza con Marca ma siamo tranquilli”

(Adnkronos) – “Siamo sorpresi del rilancio della informativa dell’Antitrust, di cui eravamo a conoscenza prima di Natale, proprio in concomitanza dell’apertura di Marca ma non è un tema che ci preoccupa più di tanto”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il presidente di Federdistribuzione, Carlo Buttarelli, sull’avvio dell’indagine conoscitiva dell’Antitrust sul ruolo svolto dalla Gdo nell’ambito della filiera agroalimentare, in particolare sull’aumento dei prezzi che, da ottobre 2021 a ottobre 2025, hanno fatto registrare un incremento del 24.9%.

“E’ importante sottolineare che è un’indagine conoscitiva, – tiene a precisare Buttarelli, a margine della 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm – è una fase di approfondimento alla quale noi risponderemo in modo assolutamente costruttivo. Siamo tranquilli perché riteniamo di aver fatto uno sforzo in questi anni anche molto rilevante proprio per garantire le famiglie”.

Buttarelli quindi dice che Federdistribuzione cercherà di portare all’Antitrust “un quadro di come il nostro settore si muove sui temi che in qualche modo sono stati evidenziati partendo dall’acclarato impegno (visto che c’è stato riconosciuto durante il periodo dei ripicchi inflattivi) di aver frenato il trasferimento dei prezzi al consumo come distribuzione moderna. Riteniamo di avere tutte le carte in regola perché questa indagine conoscitiva si concluda in maniera corretta e completi alcuni elementi di informazione che probabilmente l’Antitrust sta cercando per avere un quadro più ampio della situazione”.

La chiusura dei negozi e quindi anche dei supermercati o dei centri commerciali di domenica “riteniamo che non sia in discussione. La domenica oggi è un elemento essenziale per molti settori economici del largo consumo e non è in discussione, non si apre nessun confronto perché riteniamo che non c’è niente da aggiungere”. E’ netta la posizione del presidente di Federdistribuzione Carlo Buttarelli che, interpellato dall’Adnkronos, ribadisce la propria contrarietà, a nome delle imprese del settore della Distribuzione Moderna, sulla proposta lanciata da Ancc Coop nei giorni scorsi, a margine di ‘Marca’ by BolognaFiere & Adm. “E’ una facoltà non è un obbligo, se qualcuno vuole operare chiudendo lo facesse. Anzi, noi dobbiamo operare per aumentare il livello delle liberalizzazioni in questo paese per garantire i cittadini” conclude Buttarelli.

