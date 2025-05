‘Pizza convention’: 11-12 giugno a Roma 1° congresso fieristico su simbolo made in Italy

(Adnkronos) – Mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, dalle 10 alle 18, la Capitale ospiterà la prima edizione di ‘Pizza Convention’, il congresso fieristico interamente dedicato a uno dei simboli del made in Italy, che si preannuncia per il settore come l’evento dell’anno. Organizzato da ‘Excellence’, la piattaforma ideata dall’imprenditore Pietro Ciccotti, e curato da Laura Mantovano, giornalista con una trentennale esperienza nel mondo dell’enogastronomia, è un progetto unico ed esclusivo nel suo genere. Un progetto che punta ad approfondire, tutte le sfaccettature del mondo pizza. Dalla tutela giuridica della figura del pizzaiolo alla formazione, dal valore della pizza come alimento simbolo della dieta mediterranea alla gestione di un brand ai tempi dei social, dall’importanza della sala alle nuove frontiere del senza glutine, dall’uso consapevole delle farine alle problematiche relative alla progettazione di una pizzeria moderna. Nel corso della cerimonia di apertura verrà consegnato da parte delle Istituzioni il riconoscimento di ‘padre della pizza contemporanea’ che ‘Pizza Convention’ ha deciso di assegnare a quattro indiscussi capiscuola: Gabriele Bonci, Renato Bosco, Simone Padoan e Franco Pepe. Senza di loro la pizza italiana non sarebbe oggi una scuola riconosciuta nel mondo. I quattro maestri saranno poi protagonisti di due esclusivi faccia a faccia durante i quali si farà il punto su passato, presente e futuro della pizza. Le due giornate saranno poi scandite da seminari, talk e cooking show che vedranno alternarsi sul palco alcuni dei più noti pizzaioli italiani e talenti emergenti. “Un progetto ambizioso, complesso con il quale Roma vuole avviare una riflessione sistematica e articolata sul mondo della pizza coinvolgendo i migliori esponenti del settore, giornalisti, aziende leader dell’agroalimentare e nutrizionisti. Ogni anno cercheremo di approfondire i temi più caldi del momento con l’obiettivo di contribuire a un ulteriore salto di qualità di una delle bandiere del Made in Italy nel mondo, al di là di stili e personalismi”, spiega Laura Mantovano. “Un sogno che avevo nel cassetto da anni e che finalmente vedo concretizzarsi. Credo che sia un’opportunità anche per la città, un passo importante per porsi al centro del dibattito enogastronomico”, dichiara Pietro Ciccotti, founder di ‘Excellence’. —lavoro/[email protected] (Web Info)