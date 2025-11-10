Lavoro

Infortuni, Iacono (Inail): “Ancona simbolo di cultura sicurezza, qui parte progetto concreto”

by Adnkronos

(Adnkronos) – “La scelta di partire da Ancona è un riconoscimento all’impegno delle istituzioni marchigiane nella diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione”. E’ quanto ha dichiarato Piero Iacono, direttore regionale Inail Marche, in occasione della prima tappa del progetto nazionale Si.in.pre.sa.. 

L’iniziativa, ha spiegato, “non è solo un’esibizione: all’interno dell’unità mobile si svolgono attività concrete, con servizi alle imprese e agli assistiti, oltre a momenti di formazione rivolti a studenti, lavoratori e rappresentanti aziendali”. 

Nelle Marche, ha ricordato Iacono, “nei primi nove mesi del 2025 si sono registrati 19 infortuni mortali, in crescita del 60% rispetto allo scorso anno, e oltre 12.000 denunce di infortunio. Sono dati che ci impongono di non abbassare mai la guardia”, conclude.  

